Überraschungscoup fix: Gladbach schnappt sich Kühn

In den kommenden Wochen und Monaten darf Nicolas Kühn die ersten Bundesliga-Einsätze in seiner Vita verbuchen. Der 26-jährige Offensivmann schließt sich Borussia Mönchengladbach auf Leihbasis an. Eine Kaufoption haben die Fohlen mit Como 1907 dem Vernehmen nach nicht ausgehandelt.

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Erst vor einem Jahr war Kühn für stolze 19 Millionen Euro von Celtic Glasgow nach Italien gewechselt. Seinerzeit stand der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler auch kurz vor der Nominierung fürs DFB-Team. Die vergangene Saison verlief für den Linksfuß auf persönlicher Ebene allerdings wenig erfolgreich – nun geht Kühn den Schritt nach Gladbach.

„Wir haben immer gesagt, dass wir zuschlagen wollen, wenn sich noch einmal ein spannendes Fenster öffnet mit einem Spieler, der uns direkt verstärkt, dessen Profil wir nicht so im Kader haben und der wirtschaftlich realisierbar ist“, so Sportchef Rouven Schröder, „Nicolas ist Linksfuß, offensiv flexibel einsetzbar, schnell, kann Situationen im Eins-gegen-Eins lösen und ist zudem auch torgefährlich. Das alles hat er nicht zuletzt auch auf internationaler Bühne unter Beweis gestellt. Deswegen freuen wir uns sehr, dass sich gegen Ende der Transferperiode diese Möglichkeit ergeben hat ihn auszuleihen.“

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Kühn sagt über seinen Wechsel: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, sodass mir ziemlich schnell klar war, dass ich diesen Schritt machen möchte. Borussia ist ein ambitionierter und cooler Verein. Entsprechend freue ich mich sehr auf die Fans und das Stadion. Generell war es immer mein Ziel, in der Bundesliga zu spielen, und ich bin sehr froh, dass es nun Realität wird.“

In Deutschland war Kühn in der Vergangenheit unter anderem in der Jugend für St. Pauli und Hannover 96 am Ball. Für die zweite Mannschaft des FC Bayern stand er zwischen 2020 und 2021 in der 3. Liga 37 Mal auf dem Platz. Kühns Vertrag in Como ist noch bis 2029 datiert.