Bundestrainer-Posten: Völler bleibt konsequent

Rudi Völler steht nicht als Interims-Bundestrainer für weitere Partien zur Verfügung. Die Entscheidung des 63-Jährigen steht und wird sich auch nicht mehr ändern, berichtet die ‚Bild‘. Stattdessen werde Völler in Zukunft wieder als DFB-Sportdirektor fungieren.

Erstmals nach fast 20 Jahren stand die Stürmerlegende am Dienstag im Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich wieder an der Seitenlinie und fuhr prompt einen 2:1-Sieg ein. In der Folge sahen nicht wenige in Völler eine gute Bundestrainer-Lösung bis zur Heim-EM im nächsten Jahr. Doch daraus wird nichts.