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Bundesliga

Bundesliga-Rekord durch Ilicevic

von Tobias Feldhoff
1 min.
Niko Ilicevic im Training von Eintracht Frankfurt @Maxppp

Niko Ilicevic ist seit heute geteilter jüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte. Beim 3:1-Erfolg von Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger SV wurde der Neffe von Ivo Ilicevic kurz vor Schluss eingewechselt.

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Eintracht Frankfurt
Niko Ilicevic betritt mit 16 Jahren und einem Tag den Rasen. Als geteilter jüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte 🥹🫶
–––––
#SGEHSV 3:1 | #SGE | @eintracht_lz
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Mit 16 Jahren und einem Tag ist der hochtalentierte Mittelfeldspieler exakt so alt wie Youssoufa Moukoko (21) bei seinem ersten Einsatz für Borussia Dortmund. Dem Linksfuß, den zahlreiche Topklubs umgarnen, wird eine rosige Zukunft prophezeit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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