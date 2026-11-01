Bundesliga-Rekord durch Ilicevic

Niko Ilicevic ist seit heute geteilter jüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte. Beim 3:1-Erfolg von Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger SV wurde der Neffe von Ivo Ilicevic kurz vor Schluss eingewechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit 16 Jahren und einem Tag ist der hochtalentierte Mittelfeldspieler exakt so alt wie Youssoufa Moukoko (21) bei seinem ersten Einsatz für Borussia Dortmund. Dem Linksfuß, den zahlreiche Topklubs umgarnen, wird eine rosige Zukunft prophezeit.