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Kommt Kettemann ablösefrei auf dem Markt?

von Emanuel Schultz - Quelle: kicker
Ralf Kettemann sitzt auf der Trainerbank @Maxppp

Der SC Paderborn möchte den Vertrag mit Trainer Ralf Kettemann vorzeitig verlängern. Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange verspürt dabei allerdings keine Eile, sagt dem ‚kicker‘: „Wir haben dabei gerade keine Timeline.“ Dem Bericht zufolge läuft Kettemans Vertrag im kommenden Sommer aus.

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Zwischen Verein und Trainer sollen bereits Gespräche über eine Verlängerung laufen. Entscheidend sei dabei, „was er als wichtigster Angestellter möchte und wie er die Situation einschätzt“, erklärt Lange. In Paderborn zeigt man sich zuversichtlich, die Zusammenarbeit fortsetzen zu können.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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