United: Coman nur der Sancho-Köder?

Manchester United hat entgegen anderslautender Berichte von der Insel kein Interesse an Bayern-Profi Kingsley Coman (24). Das berichtet die ‚Bild‘. Die Gerüchte aus England seien angeblich vielmehr von den Red Devils selbst lanciert worden.

Der Hintergrund: Man wolle Borussia Dortmund signalisieren, dass man Alternativen zu Wunschspieler Jadon Sancho (20) hat, um den sich United bereits im Sommer bemüht hatte. Der englische Rekordmeister habe die Hoffnung, den Preis auf diese Weise zu drücken.

Ob der BVB da mitspielt? Schon im August blieb Schwarz-Gelb hart, beharrte auf 120 Millionen Euro Ablöse und lehnte nach Verstreichen der Deadline jegliche Diskussionen über einen Transfer ab.

Sancho sucht seine Form

Darüber, wie konkret das United-Interesse an einem künftigen Sancho-Kauf überhaupt noch ist, mutmaßte kürzlich der ‚Daily Mirror‘. Mit Blick auf den schwachen Saisonstart des jungen Engländers wolle man einen erneuten Vorstoß genau abwägen.

Am 14. Spieltag schoss Sancho am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg (2:0) sein erstes Ligator. Nachlegen will er morgen: In Leipzig kommt es um 18:30 Uhr zum Spitzenspiel. FT berichtet von der Partie.