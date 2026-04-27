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Nächster Interessent scoutet Atubolu

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Noah Atubolu zeigt, wo es lang geht @Maxppp

Im Werben um Noah Atubolu vom SC Freiburg geht es immer heißer zur Sache. Auch Atlético Madrid zeigt laut ‚Sky‘ konkretes Interesse am 23-jährigen Torhüter. Zuletzt sollen Scouts der Rojiblancos angereist sein, um Atubolu live unter die Lupe zu nehmen.

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Bisher wurde der gebürtige Freiburger bereits mit Brighton & Hove Albion, Tottenham Hotspur, West Ham United, dem AC Mailand, Inter Mailand und der SSC Neapel in Verbindung gebracht. Derzeit deutet alles auf einen Sommer-Transfer des U21-Nationaltorhüters hin.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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