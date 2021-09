Trainingspause für fünf Bayern

Vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Greuther Fürth am Freitag (20:30 Uhr) plagen den FC Bayern Verletzungssorgen. Laut ‚Sky‘ fehlten bei der Trainingseinheit am heutigen Dienstag fünf Profis, darunter wie schon am Vortag Serge Gnabry (26, grippaler Infekt), der in den vergangenen Pflichtspielen noch mitwirkte.

Eine Pause müssen weiterhin auch Kingsley Coman (25, Herz-OP), Corentin Tolisso (27, Wadenprobleme), Jamal Musiala (18, Kapselverletzung im Sprunggelenk) und Sven Ulreich (33, Innenbandverletzung im Knie) einlegen.