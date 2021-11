Schielt Rangnick auf United-Posten?

Ralf Rangnick liebäugelt angeblich mit einem Engagement in der Premier League. ‚Sport Bild‘-Reporter Christian Falk zufolge zeigt der 63-Jährige Interesse am Trainerjob bei Manchester United. Aktuell ist Rangnick als Head of Sports and Development bei Lokomotiv Moskau im Amt.

Uniteds Chefcoach Ole Gunnar Solskjaer steht unterdessen in der Kritik. Nach der 0:2-Niederlage im Stadtderby gegen Manchester City stehen die Red Devils trotz teurer und namhafter Neuzugänge nur auf Platz fünf der Premier League-Tabelle. Der Rückstand auf Tabellenführer FC Chelsea beträgt neun Punkte.