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45-Millionen-Wechsel: Nächster Klub für Kean

von Martin Schmitz - Quelle: comofootball.com
1 min.
Moise Kean nach einer Partie für den AC Florenz @Maxppp

Moise Kean wechselt innerhalb der Serie A vom AC Florenz zu Como 1907. Der Leih-Deal enthält eine Kaufpflicht, die an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Sind diese erfüllt, erhält Como für den italienischen Nationalspieler dem Vernehmen nach 40 Millionen Euro Ablöse plus weitere fünf Millionen als Boni. „Moise ist ein wichtiger Spieler; er ist bereits bereit und erfahren, aber dennoch sehr hungrig und verfügt über großes Entwicklungspotenzial. Er zeichnet sich durch enorme physische Stärke, Schnelligkeit und die Fähigkeit aus, das Angriffsspiel zu lenken – Eigenschaften, die das spielerische Niveau der Mannschaft anheben werden“, sagt Trainer Cesc Fàbregas.

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Kean stammt aus der Jugend von Juventus Turin, hat in den vergangenen Jahren jedoch mehrfach den Klub gewechselt. 2024 überwies die Fiorentina 14,5 Millionen Euro für den Rechtsfuß an die Alte Dame. In der vergangenen Saison sammelte Kean 14 Torbeteiligungen in 35 Pflichtspielen für den toskanischen Klub.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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