45-Millionen-Wechsel: Nächster Klub für Kean

Moise Kean wechselt innerhalb der Serie A vom AC Florenz zu Como 1907. Der Leih-Deal enthält eine Kaufpflicht, die an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Sind diese erfüllt, erhält Como für den italienischen Nationalspieler dem Vernehmen nach 40 Millionen Euro Ablöse plus weitere fünf Millionen als Boni. „Moise ist ein wichtiger Spieler; er ist bereits bereit und erfahren, aber dennoch sehr hungrig und verfügt über großes Entwicklungspotenzial. Er zeichnet sich durch enorme physische Stärke, Schnelligkeit und die Fähigkeit aus, das Angriffsspiel zu lenken – Eigenschaften, die das spielerische Niveau der Mannschaft anheben werden“, sagt Trainer Cesc Fàbregas.

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Como 1907 is pleased to announce the signing of Italian international forward Moise Kean from @acffiorentina on an initial loan, with an obligation to make the move permanent.



Official statement ➡️ https://t.co/PJKnFXS9Xp pic.twitter.com/4F30ROYFUT — Como1907 (@Como_1907) September 1, 2026

Kean stammt aus der Jugend von Juventus Turin, hat in den vergangenen Jahren jedoch mehrfach den Klub gewechselt. 2024 überwies die Fiorentina 14,5 Millionen Euro für den Rechtsfuß an die Alte Dame. In der vergangenen Saison sammelte Kean 14 Torbeteiligungen in 35 Pflichtspielen für den toskanischen Klub.