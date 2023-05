Tillman lässt Bayern-Zukunft offen

Malik Tillman will einen festen Transfer zu den Glasgow Rangers nicht überstürzen. Gegenüber dem schottischen ‚Daily Record‘ sagt die Leihgabe vom FC Bayern: „Ich habe bereits mit Michael Beale (Rangers-Coach, Anm. d. Red.) gesprochen und er sagte: ‚Nimm dir Zeit. Es ist deine Entscheidung‘. Genau das werde ich tun.“ Für umgerechnet rund 5,8 Millionen Euro können die Rangers den offensiven Mittelfeldspieler festverpflichten.

„Die Option läuft noch bis Anfang Juni oder so, also habe ich noch drei oder vier Wochen Zeit, um mich zu entscheiden“, sagt Tillman weiter „ich werde mir die Zeit nehmen, denn es ist natürlich eine wichtige Entscheidung für mich. Es ist noch alles offen. Dann werde ich noch einmal mit den Bayern sprechen und sehen, was sie mit mir vorhaben.“ Bei den Rangers spielt Tillman mit zwölf Treffern und fünf Assists in 42 Pflichtspielen eine starke Saison. Der schottische Fußballverband PFA kürte den 20-Jährigen am gestrigen Montag zum besten jungen Spieler des Jahres. Die Bayern besitzen für den Transferfall eine Rückkaufoption, um den Zugriff auf ihr Eigengewächs nicht komplett zu verlieren.

