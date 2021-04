Interessenten für Ex-Bremer Caldirola

Luca Caldirola von Benevento Calcio hat scheinbar das Interesse anderer Vereine auf sich gezogen. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, befindet sich der ehemalige Spieler von Werder Bremen im Fokus von Spartak Moskau und Sampdoria Genua. Der russische Klub soll bereits vor einem Jahr die Fühler nach Caldirola ausgestreckt und nun die Kontakte erneuert haben. Sein Vertrag läuft noch bis zum Saisonende, jedoch besitzt der Klub aus Kampanien offenbar eine Option zur Verlängerung.

Nachdem Caldirola bei Werder aussortiert wurde, wechselte er 2019 zu Benevento. Bei den Giallorossi nahm der 30-Jährige sofort eine zentrale Rolle ein und war wichtiger Faktor für den Wiederaufstieg in die Serie A. In der laufenden Spielzeit führte Caldirola sein Team häufig als Kapitän aufs Feld und überzeugt mit guten Leistungen in der höchsten italienischen Spielklasse.