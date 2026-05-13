Nach Bayern-Aus: Neuer Job für Weinzierl?

Markus Weinzierl kehrt im Sommer möglicherweise auf die Trainerbank zurück. Der ‚Blick‘ berichtet, dass der 51-Jährige Gespräche mit dem FC Luzern führt. Dort könnte er das Erbe von Mario Frick antreten, der den Schweizer Erstligisten im Anschluss an die laufende Saison verlässt.

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Der Tageszeitung zufolge kann sich Weinzierl ein Engagement in Luzern sehr gut vorstellen. Aktuell ist der gebürtige Straubinger noch Sportlicher Leiter des FC Bayern Campus, im Sommer endet die Tätigkeit jedoch. In der Vergangenheit trainierte Weinzierl unter anderem den FC Augsburg, den FC Schalke 04 und den VfB Stuttgart.