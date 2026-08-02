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Bericht: Zirkzee gibt Wechselzusage

von Daniel del Federico - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
@Maxppp

Joshua Zirkzee steht einem Abgang von Manchester United in diesem Sommer offen gegenüber. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat der 25-Jährige Juventus Turin mitgeteilt, dass er sich einen Wechsel zum italienischen Rekordmeister gut vorstellen kann. Die Alte Dame möchte neben Randal Kolo Muani (27) einen weiteren Stürmer verpflichten und hat dabei den Niederländer ins Visier genommen, der in Manchester noch bis 2029 unter Vertrag steht.

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Zirkzee kennt die Serie A bereits aus seiner Zeit beim FC Bologna, wo er in 58 Pflichtspielen 23 Scorerpunkte (14 Tore, neun Vorlagen) sammelte. Juve arbeitet nun an einem Leihgeschäft mit Kaufoption für den Angreifer, der bei den Red Devils zuletzt keine bedeutende Rolle mehr spielte: In der vergangenen Spielzeit stand er lediglich in fünf Ligaspielen in der Startelf. Damit der Deal über die Bühne gehen kann, müssen die Italiener jedoch zunächst Jonathan David (26) von einem Abgang überzeugen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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