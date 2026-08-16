Menü Suche
Kommentar 3
La Liga

Finale Einigung: Rodri wechselt zu Barça

Etwas zäh gestalteten sich die Verhandlungen zwischen Manchester City und dem FC Barcelona über einen Transfer von Rodri. Jetzt hat der Weltmeister grünes Licht für seinen Wechsel erhalten.

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano | Ben Jacobs
1 min.
Spanien-Star Rodri @Maxppp

In den vergangenen Tagen deutete sich bereits an, dass der Transfer von Rodri zum FC Barcelona näher rückt. Die Gespräche zwischen den Katalanen und Manchester City verliefen zwar gut, allerdings mussten sich die Klubs erst in mehreren Verhandlungsrunden annähern. Jetzt wurde eine Übereinkunft getroffen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Fabrizio Romano haben sich City und Barça final auf eine Ablöse geeinigt. Ben Jacobs nennt dahingehend konkrete Zahlen. Dem englischen Sportjournalisten zufolge werden 76,5 Millionen Euro fließen. Das ist noch etwas mehr, als bislang angenommen.

Auch Real Madrid versuchte, den 30-jährigen Mittelfeldstrategen aus England loszueisen. Die Königlichen mussten sich aus dem Rennen aber zeitig verabschieden und ausgerechnet dem Erzrivalen aus Barcelona den Zuschlag überlassen. Laut spanischen Medien wird Rodri 15 Millionen Euro plus Prämien bei Barça kassieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Premier League
Barcelona
ManCity
Rodri

Weitere Infos

La Liga La Liga
Premier League Premier League
Barcelona Logo FC Barcelona
ManCity Logo Manchester City FC
Rodri Rodri
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert