Finale Einigung: Rodri wechselt zu Barça

In den vergangenen Tagen deutete sich bereits an, dass der Transfer von Rodri zum FC Barcelona näher rückt. Die Gespräche zwischen den Katalanen und Manchester City verliefen zwar gut, allerdings mussten sich die Klubs erst in mehreren Verhandlungsrunden annähern. Jetzt wurde eine Übereinkunft getroffen.

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Laut Fabrizio Romano haben sich City und Barça final auf eine Ablöse geeinigt. Ben Jacobs nennt dahingehend konkrete Zahlen. Dem englischen Sportjournalisten zufolge werden 76,5 Millionen Euro fließen. Das ist noch etwas mehr, als bislang angenommen.

Auch Real Madrid versuchte, den 30-jährigen Mittelfeldstrategen aus England loszueisen. Die Königlichen mussten sich aus dem Rennen aber zeitig verabschieden und ausgerechnet dem Erzrivalen aus Barcelona den Zuschlag überlassen. Laut spanischen Medien wird Rodri 15 Millionen Euro plus Prämien bei Barça kassieren.