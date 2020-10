Barça: Braithwaites letzte Chance

Für Martin Braithwaite brechen die entscheidenden Monate beim FC Barcelona an. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge will der Däne die Zeit bis zum nächsten Transfermarkt im Januar nutzen, um sich bei den Blaugrana in den Vordergrund zu spielen. Bislang kam Braithwaite in der aktuellen Spielzeit noch nicht zum Zug.

Sollte sich daran nichts ändern, wird der 29-jährige Stürmer zum neuen Jahr wohl auf den Markt kommen. Denn Barça hat mit Memphis Depay (26) von Olympique Lyon bereits einen neuen Angreifer im Visier. Der Niederländer sollte auf dem Sommertransfermarkt schon kommen, Barcelona konnte das Gehalt aber nicht stemmen. Zum Saisonende läuft Depays Kontrakt in Lyon dann aus.