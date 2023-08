Deal rückt näher: Félix vor Leih-Wechsel

Die Liaison zwischen João Félix und seinem Trainer Diego Simeone ist seit längerem stark belastet. Ein Grund für den Portugiesen, das Weite zu suchen. In der vergangenen Saison spielte Félix in der Rückrunde bereits auf Leihbasis für den FC Chelsea. Ein langfristiges Engagement bei den Blues sprang am Ende nicht für den 23-Jährigen heraus.

Nun läuft alles auf ein erneutes Leihgeschäft hinaus. Laut Gianluca Di Marzio schreiten die Verhandlungen zwischen Atlético Madrid und dem FC Barcelona mit großen Schritten voran. Derzeit steht eine Leihgebühr von sieben bis acht Millionen Euro im Raum. Ob eine Kaufoption oder Kaufpflicht Teil der Verhandlungen ist, wird nicht übermittelt.

Der Ballvirtuose sorgte im Juli mit pikanten Aussagen für Aufsehen. „Ich würde es lieben, für den FC Barcelona zu spielen“, wurde Félix zitiert. Ein klares Indiz dafür, dass das Tischtuch zwischen dem Nationalspieler und den Rojiblancos längst zerrissen ist. Gut möglich, dass sich Félix schon in Kürze in Richtung Katalonien verabschieden darf.