Die AS Rom lässt bei Antonio Nusa nicht locker. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ planen die Giallorossi einen weiteren Vorstoß mit einem Angebot, das den von RB Leipzig geforderten 60 Millionen Euro nahe kommen soll.

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Der 21-Jährige sei inzwischen der absolute Wunschspieler von Roma-Coach Gian Piero Gasperini. Nusa selbst soll einem Wechsel in die Ewige Stadt sogar schon grundsätzlich zugestimmt haben.

Angesichts des bevorstehenden Abgangs von Yan Diomande (19) zu Real Madrid ist jedoch unklar, ob die Sachsen auch ihren zweiten Offensivstar ziehen lassen würden. Nusas Vertrag besitzt noch bis 2029 Gültigkeit.