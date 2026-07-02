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2. Bundesliga

Pollersbeck-Entscheidung aufgeschoben

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
1 min.
Julian Pollersbeck im Trikot der SSV Jahn Regensburg @Maxppp

Julian Pollersbeck (31) muss nach mehreren Wochen als Probespieler weiter um einen Vertrag bei Energie Cottbus kämpfen. Das erklärt Trainer Claus-Dieter Wollitz auf Nachfrage der ‚Bild‘: „Gestern habe ich noch mit meinem Torwarttrainer gesprochen. Wir werden ihm am Wochenende das Testspiel geben und danach schauen, ob wir eine Entscheidung treffen. Ich bin jemand, der Spieler gerne über einen längeren Zeitraum beobachtet, um sie besser kennenzulernen. Viele nennen das Probetraining – ich nenne es Kennenlernen.“

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Am Samstag (14 Uhr) muss sich der ehemalige HSV-Keeper im Spiel gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC beweisen und für eine Festanstellung empfehlen. Pollersbeck wird beim Zweitligaaufsteiger von Beginn an zwischen den Pfosten stehen. Es winkt eine Anstellung als neue Nummer zwei hinter Marcel Lotka (25). Zuletzt stand Pollersbeck beim SSV Jahn Regensburg unter Vertrag, ist jedoch seit dem Monatswechsel vereinslos.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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