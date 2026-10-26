Borussia Dortmund gelingt eine wichtige Verlängerung. Wie die Schwarz-Gelben mitteilen, hat Toptalent Miguel Adje (18) seinen Kontrakt beim Klub langfristig ausgeweitet. „Miguel hat sich über die letzten Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. Er ist mutig im Eins-gegen-eins und ein echter Aktivposten auf der linken Seite“, sagt Thomas Broich, Sportlicher Leiter des Dortmunder NLZ.

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Der linke Außenbahnspieler ist bereits seit der U14 beim BVB und absolvierte im Sommer Teile der Saisonvorbereitung mit den Profis. Dabei kam der Schweizer U19-Nationalspieler in mehreren Testspielen zum Einsatz. Derzeit läuft Adje für die U19 des Bundesligisten auf, ist aber auch für die Champions League spielberechtigt. Der Youngster steht auf der B-Liste des BVB-Kaders.