Premier League

45 Millionen: Pepi vor Winter-Wechsel?

von Dominik Sandler - Quelle: Daily Mail
Ricardo Pepi läuft mit dem Ball @Maxppp

Der ehemalige Augsburger Ricardo Pepi könnte der PSV Eindhoven im Winter eine Stange Geld einbringen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, arbeitet der FC Fulham an einem Angebot für den US-Amerikaner. Bis zu 45 Millionen Euro soll der 22-Jährige kosten.

Der FC Augsburg hatte vor knapp vier Jahren über 16 Millionen für Pepi gezahlt. In der Fuggerstadt ging der Angreifer aber als einer der größten Transfer-Flops in die Geschichte ein. In den Niederlanden zeigt Pepi seit Jahren Top-Leistungen. In dieser Saison steht er bei zehn Toren nach 21 Pflichtspielen. Im Winter lockt die Premier League.

