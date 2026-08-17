Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Abwehrlösung: Werder kommt zu spät

von Julian Jasch - Quelle: gianlucadimarzio.com
1 min.
Ignace Van der Brempt im Einsatz @Maxppp

Werder Bremen hat einen Kandidaten für die Abwehr anscheinend in Italien erspäht. Laut der Redaktion von Gianluca Di Marzio gehören die Grün-Weißen neben dem FC Genua und Olympique Marseille zu den Vereinen, die sich für Ignace Van der Brempt (24) von Como 1907 beschäftigen. Como hatte den Rechtsverteidiger erst im vergangenen Jahr nach einjähriger Leihe für fünf Millionen Euro von RB Salzburg festverpflichtet. Mittlerweile ist der frühere belgische U-Nationalspieler wieder entbehrlich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem italienischen Transferinsider zufolge geht Werder im Werben um den Ex-Hamburger vermutlich leer aus. Stattdessen gehe der Zuschlag an Genua. Die Rede ist von einer Leihe samt Kaufpflicht, lediglich Como müsse dem Deal noch final zustimmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
Como
Bremen
Genua
Marseille
Ignace Van der Brempt

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
Como Logo Calcio Como
Bremen Logo SV Werder Bremen
Genua Logo FC Genua
Marseille Logo Olympique Marseille
Ignace Van der Brempt Ignace Van der Brempt
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert