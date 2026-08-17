Werder Bremen hat einen Kandidaten für die Abwehr anscheinend in Italien erspäht. Laut der Redaktion von Gianluca Di Marzio gehören die Grün-Weißen neben dem FC Genua und Olympique Marseille zu den Vereinen, die sich für Ignace Van der Brempt (24) von Como 1907 beschäftigen. Como hatte den Rechtsverteidiger erst im vergangenen Jahr nach einjähriger Leihe für fünf Millionen Euro von RB Salzburg festverpflichtet. Mittlerweile ist der frühere belgische U-Nationalspieler wieder entbehrlich.

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Dem italienischen Transferinsider zufolge geht Werder im Werben um den Ex-Hamburger vermutlich leer aus. Stattdessen gehe der Zuschlag an Genua. Die Rede ist von einer Leihe samt Kaufpflicht, lediglich Como müsse dem Deal noch final zustimmen.