Sollte sich Hakan Calhanoglu (32) mit Inter Mailand nicht auf eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags einigen, stehen dem Mittelfeldspieler mehrere Wechseltüren offen. Laut ‚Tuttomercatoweb.com‘ zeigen Juventus Turin, Como 1907, Galatasaray und Tottenham Hotspur Interesse.

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Inter würde grundsätzlich gerne mit Calhanoglu verlängern, der 110-fache türkische Nationalspieler müsste aber eine Kürzung seines 6,5 Millionen Euro hohen Jahresgehalts hinnehmen. Im Raum steht ein mögliches Angebot von fünf Millionen plus Boni.