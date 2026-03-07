Real mal wieder im Schiri-Glück | Wolfsburg macht sich lächerlich

Mit Ach und Krach

Real Madrid hält den Anschluss an Tabellenführer Barcelona, präsentiert sich dabei jedoch über weite Strecken alles andere als meisterlich. Zu Gast bei Celta Vigo stand es lange 1:1, ehe Federico Valverde in der 94. Minute für die Erlösung sorgte. Der Siegtreffer ist allerdings umstritten: Die Gastgeber forderten vehement ein Foul, da Manuel Angel (21) im Vorfeld den Ball für die Madrilenen per Grätsche eroberte, dabei jedoch auch Fer Lopez (21) traf. Der Videobeweis prüfte die Szene, entschied aber zugunsten der Königlichen.

Abseits der hitzigen Debatte sorgte Valverde für einen emotionalen Gänsehaut-Moment: Der 27-Jährige lief nach dem Siegtreffer zu Fitnesstrainer Antonio Pintus und umarmte ihn innig. Der Hintergrund: Wie der 63-Jährige nach der Partie auf Instagram verriet, war seine Mutter kürzlich verstorben. Der Uruguayer widmete ihm daher den entscheidenden Treffer. „Ein echter Gentleman und ein fantastischer Spieler“, adelte der Real-Coach seinen Schützling.

Wo ist die Motivation?

Beim VfL Wolfsburg brennt der Baum. Mittlerweile stehen die Wölfe auf einem direkten Abstiegsrang, weshalb im gesamten Umfeld die Alarmglocken schrillen. Vor dem Duell gegen den Hamburger SV am heutigen Samstag (15:30 Uhr) statteten die Anhänger der Niedersachsen der Mannschaft einen Trainingsbesuch ab, um das Team vor dem wegweisenden Spiel mit lautstarken Sprechgesängen einzuschwören. Das Problem: Die motivierende Botschaft scheint bei der Mannschaft nicht angekommen zu sein.

Die Spieler inklusive Trainerteam streckten währenddessen halbmotiviert und teils überfordert die Fäuste in die Luft, was im Netz für Spott sorgte. „Das könnte auch in der 13. Liga beim Abschlusstraining der vierten Altherrenmannschaft sein“, kommentierte ein User auf X. Dabei hatte Trainer Daniel Bauer auf der Pressekonferenz am Donnerstag nochmal an die Anhänger appelliert: „Lasst bitte nicht zu, dass wir am Samstag hier zu Hause ein Auswärtsspiel haben.“ Die Fans sind dem Aufruf gefolgt und zeigen sich bereit für den Abstiegskampf. Das lässt sich von der Mannschaft aktuell jedoch nicht unbedingt behaupten.