Betis fordert stolze Summe für Fekir

Nabil Fekir hat offenbar reges Interesse in der Serie A geweckt. Laut ‚Goal.com‘ sind der AC Mailand und die AS Rom sehr interessiert am 28-jährigen Franzosen von Betis Sevilla. Die Andalusier würden für einen Transfer des Spielmachers satte 35 Millionen Euro fordern, so das Sportportal.

Bei Betis ist Fekir als absoluter Leistungsträger gesetzt. Zudem steht der technisch versierte Offensivmann noch bis 2026 in Sevilla unter Vertrag. Da sich Fekirs Ex-Klub Olympique Lyon eine Weiterverkaufsklausel über 20 Prozent sicherte und auch Fekir selbst vertraglich zehn Prozent der Einnahmen bei einem Verkauf zustehen, ergeben sich die hohen Forderungen der Betis-Offiziellen, heißt es weiter.