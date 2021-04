Emerson: Auch Tottenham interessiert

Tottenham Hotspur bekundet offenbar Interesse an Emerson von Betis Sevilla. Das berichtet die ‚Mundo Deportivo‘. Der Rechtsverteidiger steht beim FC Barcelona unter Vertrag, ist allerdings in der laufenden Spielzeit an Betis verliehen.

Da der 22-Jährige bei Barça aller Voraussicht nach keine Zukunft mehr hat, bringen sich einige Klubs für einen Sommertransfer in Stellung. So wurden in der Vergangenheit Paris St. Germain sowie Inter Mailand als mögliche Abnehmer gehandelt. Auch Betis würde den Brasilianer gerne halten, hat es allerdings schwer gegen die zahlungskräftige Konkurrenz. Bei den Spurs könnte Emerson den 28-jährigen Serge Aurier ersetzen, der nach FT-Informationen ein Kandidat bei PSG ist.