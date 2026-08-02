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Offiziell Serie A

Werder geht bei Geubbels leer aus

von Fabian Ley
Willem Geubbels im Paris.Trikot @Maxppp

Willem Geubbels geht künftig in der Serie A auf Torejagd. Der 24-jährige Mittelstürmer wechselt zum italienischen Erstligisten US Lecce. Der Franzose unterschreibt einen Vertrag bis 2030 mit der Option auf eine weitere Saison.

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Sein bisheriger Arbeitgeber Paris FC erhält nach FT-Infos eine Ablöse von fünf Millionen Euro zuzüglich Boni. Auch der SV Werder Bremen zählte zu den Interessenten für Geubbels, muss sich auf der Suche nach einem neuen Torjäger nun aber nach Alternativen umsehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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