Werder geht bei Geubbels leer aus

Willem Geubbels geht künftig in der Serie A auf Torejagd. Der 24-jährige Mittelstürmer wechselt zum italienischen Erstligisten US Lecce. Der Franzose unterschreibt einen Vertrag bis 2030 mit der Option auf eine weitere Saison.

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New striker in town.

Geubbels is officially one of us.

Welcome, Willem! 💛❤️ pic.twitter.com/2Ilr2kpwmc — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) August 2, 2026

Sein bisheriger Arbeitgeber Paris FC erhält nach FT-Infos eine Ablöse von fünf Millionen Euro zuzüglich Boni. Auch der SV Werder Bremen zählte zu den Interessenten für Geubbels, muss sich auf der Suche nach einem neuen Torjäger nun aber nach Alternativen umsehen.