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Premier League

Martial träumt von Rückkehr

von Daniel del Federico - Quelle: Teamtalk
Anthony Martial klatscht ab @Maxppp

Anthony Martial möchte noch einmal auf die große Fußballbühne zurückkehren. Nach Informationen von ‚Teamtalk‘ träumt der 30-Jährige von einer Rückkehr in die Premier League. Der Franzose wurde daher von seinen Beratern bei zahlreichen Klubs von der Insel angeboten, worauf bislang allerdings kein Verein angesprungen ist.

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Auf dem europäischen Festland beobachten mehrere Klubs aus Frankreich und Spanien die Situation des Angreifers. Auch Vereine aus Saudi-Arabien zeigen dem Bericht zufolge Interesse an einer Verpflichtung. Martial spielte zuletzt beim mexikanischen Erstligisten CF Monterrey, ist derzeit jedoch vertragslos.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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