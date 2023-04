Barça-Direktor über Messi: „Machen unseren Job“

Mateu Alemany hat sich zur geplanten Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona geäußert. Am Mikrofon von ‚Teledeporte‘ pries der Sportdirektor den 35-jährigen Superstar als besten Spieler aller Zeiten und ergänzte: *„Die Wertschätzung, die er in diesem Klub genießt, steht außer Frage. Wir machen unseren Job und Messi macht seinen. Was die Zukunft bringt, weiß man nie.**

Doch Alemany betont auch, dass Messi noch bis Saisonende an Paris St. Germain gebunden ist. Angebote zur Verlängerung schlug der argentinische Weltmeister-Kapitän aus. Und auch eine schwindelerregende Offerte aus Saudi-Arabien lässt ihn bislang kalt. Nach FT-Infos will Messi am liebsten zu Barça zurückkehren.

