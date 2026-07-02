Menü Suche
Kommentar
Premier League

30-Millionen-Zugang für Bournemouth

von Dominik Schneider - Quelle: The Athletic
Alvaro Rodriguez im Einsatz für den FC Elche @Maxppp

Beim FC Elche könnte bald die Kasse klingeln. ‚The Athletic‘ berichtet, dass der AFC Bournemouth großes Interesse an Álvaro Rodríguez zeigt, die Verhandlungen seien schon weit fortgeschritten. Um den 1,93 Meter großen Linksfuß zu den Cherries zu locken, werden dem Bericht zufolge um die 30 Millionen Euro fällig. Dem Torjäger winkt ein Fünfjahresvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Real Madrid wäre der Transfer derweil ein zweischneidiges Schwert. Zwar würden die Königlichen aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung die Hälfte der Ablöse erhalten, allerdings wäre das Matching Right hinfällig und die Madrilenen würden den Zugriff auf das Eigengewächs komplett verlieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
La Liga
Elche
Bournemouth
Álvaro Rodríguez Rodríguez

Weitere Infos

Premier League Premier League
La Liga La Liga
Elche Logo FC Elche
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Álvaro Rodríguez Rodríguez Álvaro Rodríguez Rodríguez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert