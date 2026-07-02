Beim FC Elche könnte bald die Kasse klingeln. ‚The Athletic‘ berichtet, dass der AFC Bournemouth großes Interesse an Álvaro Rodríguez zeigt, die Verhandlungen seien schon weit fortgeschritten. Um den 1,93 Meter großen Linksfuß zu den Cherries zu locken, werden dem Bericht zufolge um die 30 Millionen Euro fällig. Dem Torjäger winkt ein Fünfjahresvertrag.

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Für Real Madrid wäre der Transfer derweil ein zweischneidiges Schwert. Zwar würden die Königlichen aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung die Hälfte der Ablöse erhalten, allerdings wäre das Matching Right hinfällig und die Madrilenen würden den Zugriff auf das Eigengewächs komplett verlieren.