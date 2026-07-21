Neuer Klub für Deutschland-Schreck Gill?

Nach seinen starken Auftritten mit Paraguay könnte es für Orlando Gill bei einem europäischen Top-Klub weitergehen. Laut ‚RTI Esporte‘ arbeitet Manchester United an einem Transfer des 26-jährigen Torhüters und hat Kontakt aufgenommen. Dessen Klub San Lorenzo verlangt zehn Millionen Euro für Gill.

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Bei der Weltmeisterschaft hatte Gill mit Paraguay nicht nur beim Sieg gegen Deutschland (5:4 n.E.) Glanzmomente, sondern auch bei den restlichen Partien. Nach dem 1:4 zum Auftakt gegen die USA kassierte Gill nur noch zwei Gegentore in den restlichen vier Spielen und zeigte zum Teil starke Paraden. Das könnte ihn jetzt zu den Red Devils spülen, die nach einer Nummer zwei fahnden.