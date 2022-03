Hasebe über Verlängerung: „Sehr besonders“

Nach seiner Verlängerung bei Eintracht Frankfurt zeigt sich Makoto Hasebe voller Dankbarkeit. „Ich bin natürlich unglaublich glücklich, dass ich bis in die nächste Saison meine Karriere als aktiver Profi fortsetzen und damit weiterhin bei dem hohen Niveau in der Bundesliga mitwirken kann. Das ist mit 38 Jahren sehr besonders“, so der japanische Defensivallrounder auf der heutigen Pressekonferenz.

Unlängst einigte sich Hasebe mit der SGE auf ein weiteres Vertragsjahr als Profi. Im Anschluss tritt er dem Trainerstab seiner Mannschaft bei. Auch darüber freut sich der Routinier: „Ich kann schon jetzt beginnen, zum Beispiel von Markus Krösche oder Oliver Glasner zu lernen.“