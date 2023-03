Treffen in London: Bellingham-Vater spricht mit Real

Bei Borussia Dortmund sind die Verantwortlichen nach wie vor hoffnungsvoll, dass Jude Bellingham auch in der kommenden Saison in schwarz-gelb auflaufen wird. Die ‚Bild‘ berichtete heute unter Berufung auf dem BVB nahestehende Quellen, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Verbleib bei 50 Prozent liegt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interessierte Vereine hält das aber natürlich nicht davon ab, um das englische Toptalent zu buhlen. Und Real Madrid hat am heutigen Dienstag bereits konkrete Schritte eingeleitet. Nach FT-Informationen läuft zur Stunde ein Treffen zwischen Bellinghams Vater Mark und Juni Calafat, seines Zeichens Chefscout bei den Königlichen, im Chelsea Harbour Hotel in London.

Lese-Tipp

Al Nassr: Gute Chancen bei Modric

Modric-Nachfolger?

Real möchte das Meeting nutzen, um der Bellingham-Seite konkret darzulegen, wie man mit dem 19-Jährigen bei einem möglichen Transfer plant. Gut möglich, dass die Ankunft des Engländers mit dem Abgang von Luka Modric verknüpft ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des 37-jährigen Mittelfeld-Routiniers läuft aus. Und wie FT aus Frankreich erfuhr, geht die Tendenz beim Kroaten zurzeit in Richtung Trennung. Vom saudi-arabischen Klub Al Nassr, bei dem auch Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht, gibt es Interesse. Bei den Königlichen könnte Bellingham also in große Fußstapfen treten – falls er sich schlussendlich nicht doch für einen Verbleib entscheidet.