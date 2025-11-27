Dybala sehr bald auf dem Markt?

Die AS Rom macht keinerlei Anstalten, den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Paulo Dybala (32) zu verlängern. „Wir brauchen einen Monat, um Dybala zu beobachten und Strategien zu entwickeln“, gibt Roma-Sportchef Frederic Massara bei ‚Sky Italia‘ zu Protokoll. Froh sei man aber immerhin, dass der Offensivstar nach einer Muskelverletzung wieder fit ist. „Die gute Nachricht ist, dass Paulo zurück ist, was uns sehr helfen wird, da sein Ausfall immer schmerzlich ist“, so Massara.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Gespräche über eine Verlängerung stocken seit geraumer Zeit. Dybala könnte dementsprechend ab dem 1. Januar ohne Einverständnis seines derzeitigen Arbeitgebers mit anderen Vereinen über ein Engagement ab Sommer verhandeln und dort auch unterschreiben. In der laufenden Spielzeit kommt der Linksfuß noch nicht so richtig in Tritt, zweimal musste er bereits aufgrund von Verletzungen pausieren.