Menü Suche
Kommentar
Serie A

Dybala sehr bald auf dem Markt?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky Italia
1 min.
Bryan Cristante und Paulo Dybala @Maxppp

Die AS Rom macht keinerlei Anstalten, den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Paulo Dybala (32) zu verlängern. „Wir brauchen einen Monat, um Dybala zu beobachten und Strategien zu entwickeln“, gibt Roma-Sportchef Frederic Massara bei ‚Sky Italia‘ zu Protokoll. Froh sei man aber immerhin, dass der Offensivstar nach einer Muskelverletzung wieder fit ist. „Die gute Nachricht ist, dass Paulo zurück ist, was uns sehr helfen wird, da sein Ausfall immer schmerzlich ist“, so Massara.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Gespräche über eine Verlängerung stocken seit geraumer Zeit. Dybala könnte dementsprechend ab dem 1. Januar ohne Einverständnis seines derzeitigen Arbeitgebers mit anderen Vereinen über ein Engagement ab Sommer verhandeln und dort auch unterschreiben. In der laufenden Spielzeit kommt der Linksfuß noch nicht so richtig in Tritt, zweimal musste er bereits aufgrund von Verletzungen pausieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Rom
Paulo Dybala

Weitere Infos

Serie A Serie A
Rom Logo AS Rom
Paulo Dybala Paulo Dybala
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert