Knoten geplatzt: Griezmann glücklich über CL-Tor

Am Dienstagabend beendete Antoine Griezmann die Torflaute seit seiner Rückkehr zu Atlético Madrid. In der Partie gegen den AC Mailand (2:1) erzielte der Franzose den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer. Für seine Kritiker zeigte Griezmann nach dem Spiel im Interview mit ‚beIN Sports‘ Verständnis: „In all der Kritik steckte ein Stück Wahrheit, ich habe mich nicht wohlgefühlt, ich hatte meinen Platz nicht gefunden“, so der 30-Jährige.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun sei er aber wieder bereit, Leistungen wie in der Begegnung mit den Rossoneri abzurufen. „Die Öffentlichkeit möchte, dass ich so spiele wie heute Abend und das ist alles, was ich will, um sie glücklich zu machen, damit die Fans glücklich nach Hause gehen“, erklärte der Stürmer und macht für seine ansteigende Formkurve auch Trainer Diego Simeone verantwortlich: „Ich habe großen Respekt und Bewunderung für diesen Trainer. Er hat mich besser gemacht, er hat mich dazu gebracht, mein bestes Niveau zu erreichen.“