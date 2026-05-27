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Premier League

Chelsea-Keeper drängt auf Abschied

von Simon Martis - Quelle: BBC
1 min.
Filip Jörgensen hebt den Arm @Maxppp

Filip Jörgensen möchte den FC Chelsea offenbar verlassen. Wie die ‚BBC‘ berichtet, hat der 24-jährige Torhüter den Blues bereits mitgeteilt, dass er wegen mangelnder Einsatzzeiten einen Wechsel anstrebt. Chelsea stehe einem Verkauf inzwischen offen gegenüber, nachdem ein Transfer im vergangenen Winter noch blockiert worden war.

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Jörgensen war 2024 für rund 24 Millionen Euro vom FC Villarreal nach London gewechselt, kam dort aber nicht über die Rolle als Ersatzkeeper hinaus. Im vergangenen Transferfenster sollen bereits der FC Genua, der FC Porto und Besiktas Interesse am Dänen gezeigt haben. Zudem wird erwartet, dass sich nun auch Chelsea-Konkurrenten aus der Premier League nach dem Schlussmann erkundigen könnten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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