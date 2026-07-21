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Premier League

40 Millionen: Konkrete Zirkzee-Anfrage

von Dominik Sandler - Quelle: Gazzetta dello Sport
Joshua Zirkzee sieht erschöpft aus @Maxppp

Erneut hat Juventus Turin ein Auge auf Joshua Zirkzee geworfen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass die Alte Dame bei Manchester United konkret angefragt und sich nach den Details zu einem möglichen Transfer erkundigt hat. Die Red Devils verlangen 35 bis 40 Millionen Euro und wollen Zirkzee dauerhaft loswerden.

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In Turin steht der niederländische Angreifer nicht zum ersten Mal im Fokus, auch in den vergangenen Transferfenstern war er Thema. Der 25-Jährige stellt eine realistische Alternative zu Randal Kolo Muani (27) dar. Der Franzose ist der favorisierte Mittelstürmer der Bianconeri, der Transfer gestaltet sich allerdings kompliziert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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