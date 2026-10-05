Der neue BVB-Weg: Ricken mit Seitenhieb

Die Zeiten des progressiven Offensivfußballs bei Borussia Dortmund gehören mehr und mehr der Vergangenheit an. Die Erinnerung an Jürgen Klopp und seine kraftvolle wie attraktive Spielweise, die zu zwei Meistertiteln in Folge führte, verblasst allmählich. Dass sich einige Fans diese Zeit etwas nostalgisch zurückwünschen und gleichzeitig Kritik an der aktuellen Spielweise unter Niko Kovac äußern, perlt allerdings an Lars Ricken ab.

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Der Geschäftsführer Sport der Schwarz-Gelben wird vom ‚kicker‘ zitiert: „Natürlich wollen wir attraktiven und offensiven Fußball spielen. Gleichzeitig werden wir aber nicht unsere große Stärke in der Defensive aufgeben, nur weil wir zum Beispiel das Gefühl haben, eine Viererkette würde uns in Offensivaktionen vereinzelt mehr helfen.“ Man sei sich in der Führungsetage aber auch darüber im Klaren, dass es „hier in Dortmund eine emotionale Bindung zur offensiven Spielweise“ gebe.

Ricken steht auf dreckige Siege

In einer langen Saison ist der BVB jedoch auf jeden Punkt angewiesen. Und da schreckt der Bundesligist auch nicht vor unspektakulären Erfolgen zurück. „Bei über 50 Spielen pro Saison sind dreckige Siege genauso wichtig – und die bringen genauso viele Punkte“, erläutert Ricken.

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Eine Aussage, die durchaus als Seitenhieb gegen die noch immer vorhandenen Kritiker gewertet werden darf. Nach vier Spieltagen gibt die Tabelle dem Ex-Profi recht. Momentan grüßen die Dortmunder von der Tabellenspitze – vor dem FC Bayern.

Auch wenn die Spiele knapp gewonnen werden, habe Ricken jedoch nicht das Gefühl, „dass unsere Fans unzufrieden aus dem Stadion gehen“. Surft die Borussia weiterhin auf der Erolgswelle, dürfte das wohl auch so bleiben. Vor allem zum Ende der vergangenen Saison wurden die kritischen Stimmen aber lauter. Denn neben einer etwas biederen Vorgehensweise blieben auch die positiven Ergebnisse aus. Diese Form haben die Dortmunder aber nicht mit in die neue Saison genommen.

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Kovac führt in den Statistiken

Nach einem 3:2-Sieg im September gegen die TSG Hoffenheim, bei der die Dortmunder zwischenzeitlich 0:2 zurücklagen, lobte Ricken Kovac bereits öffentlich in höchsten Tönen: „107 Punkte nach 50 Spielen hatte noch kein Trainer bei uns – großes Kompliment.“ Das war nicht der einzige Rekord, den Kovac als Dortmund-Coach für sich proklamieren kann.

Zum damaligen Zeitpunkt preschte der Kroate auch in der Liste der Trainer mit dem besten Punkteschnitt ganz nach vorne. Nach 50 Spielen in der Verantwortung stand Kovac bei 2,14 Punkten pro Spiel. Dahinter liegen Thomas Tuchel mit 2,09 Punkten und Lucien Favre mit 2,08 Punkten. Und damit ist Kovac längst noch nicht am Ende. Zwischen den Beteiligten gibt es bereits eine Einigung über eine Vertragsverlängerung. Die offizielle Verkündung steht noch aus.