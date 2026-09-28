Rav van den Berg (22) war der teuerste Einkauf des 1. FC Köln im Sommertransferfenster 2025. Den investierten acht Millionen Euro wurde der Innenverteidiger bislang aber nicht gerecht.

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Statt sich in die Startelf zu drängen, stand der niederländische U21-Nationalspieler zuletzt sogar zweimal in Folge nicht mal Kader. Gerüchte kursieren jetzt um einen Blitz-Abschied.

Wie der ‚Express‘ unter Berufung auf vereinsnahe Quellen berichtet, beschäftigt sich West Ham United mit van den Berg. Schon in der zurückliegenden Wechselperiode habe der englische Zweitligist einen konkreten Vorstoß gewagt, im Winter könnte der nächste Versuch folgen.

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Auf der Insel werde erwartet, dass die Hammers dem FC ein konkretes Angebot unterbreiten wollen. In dem Kontext kursieren „Zahlen jenseits der 15 Millionen“, schreibt der ‚Express‘. Dass eine Summe in dieser Höhe am Geißbockheim eintrifft, darf angesichts van den Bergs ausbleibender Leistungen nach aktuellem Stand der Dinge aber bezweifelt werden.