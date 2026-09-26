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Bundesliga-Angebot für Martinelli?

von David Hamza - Quelle: Itatiaia Esporte
1 min.
Gabriel Martinelli macht sich für eine Champions League-Partie warm @Maxppp

Ein Transfer zu Al Hilal war im Sommer offenbar nicht die einzige Option für Gabriel Martinelli (25). Berater Marcos Casseb sagt gegenüber ‚Itatiaia Esporte‘: „Wir hatten Angebote von italienischen Vereinen, wir hatten Angebote von deutschen Vereinen und wir hatten Angebote von anderen Premier League-Vereinen.“ Lose Gerüchte kursierten im Sommer um den FC Bayern. Letztlich wechselte Martinelli für 70 Millionen Euro vom FC Arsenal zu Al Hilal. In seinen ersten vier Spielen in Saudi-Arabien hat der brasilianische Außenstürmer drei Tore erzielt.

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Berater Casseb erklärt: „Ich glaube, er brauchte etwas Abstand und wollte auch den Kopf frei bekommen, um einen Tapetenwechsel zu erleben. […] Arsenal hat eine umfassende Umstrukturierung durchlaufen und im vergangenen Jahr die Premier League gewonnen. […] Er ist zum größten Verein Asiens gewechselt, um Teil eines sehr ambitionierten Projekts zu sein.“ Der Agent spricht von einem „Trend im arabischen Fußball: Sie ändern ihre Herangehensweise bei der Verpflichtung von Spielern. Sie versuchen schon seit einiger Zeit, das Durchschnittsalter der Liga zu senken.“

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