Chelsea verlängert mit Chilwell

Ben Chilwell und der FC Chelsea gehen gemeinsam in die Zukunft. Wie der britische Hauptstadtklub verkündet, hat der 26-jährige Linksverteidiger seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier wäre 2025 ausgelaufen.

„Ich fühle mich bei Chelsea sehr wohl und habe meine bisherige Zeit auf dem Platz sehr genossen. Ich bin sehr froh, dass der Verein mich langfristig an das Projekt binden will, und ich bin sehr glücklich, diese Vertragsverlängerung zu unterschreiben“, erklärt Chilwell in der Vereinsmitteilung.

Der 18-fache englische Nationalspieler war 2020 für rund 50 Millionen Euro von Leicester City zu Chelsea gewechselt. Seitdem stehen 80 Pflichtspieleinsätze für den 26-Jährigen zu Buche. In der aktuellen Saison stand er 25 Mal für die Blues auf dem Platz.