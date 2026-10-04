Dzenan Pejcinovic (21) will sich angesichts der 25 Millionen Euro, die der VfB Stuttgart für ihn auf den Tisch legte, nicht verrückt machen lassen. Dem ‚kicker‘ sagte der Stürmer: „Klar, die Ablöse ist nicht wenig, gerade für den VfB: Ich weiß, dass ich damit der zweitteuerste Zugang der Vereinsgeschichte bin. Aber deshalb sage ich mir jetzt nicht, dass noch mal mehr von mir kommen muss. Ich habe meinen eigenen Ehrgeiz – und der reicht dann schon.“

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Pejcinovic war nach zähem Poker im Sommer vom VfL Wolfsburg zum schwäbischen Champions League-Teilnehmer gewechselt. Dort fügte er sich gleich mit einem Dreierpack in der ersten Pokalrunde ein – ist seitdem aber torlos. „Solche Phasen, in denen man als Stürmer mal keine Tore schießt, wird es bestimmt noch einige Male in meinem Leben geben. Das ist einerseits schwierig, andererseits ist es dann jedoch auch wichtig, Ruhe zu bewahren und auf seine Qualitäten zu vertrauen.“