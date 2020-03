Solskjaer macht Ighalo Hoffnung

Ole Gunnar Solskjaer kann sich nach eigener Aussage gut vorstellen, die Leihvereinbarung mit Odion Ighalo in eine feste Anstellung umzuwandeln. Nach dem überzeugenden 5:0-Erfolg gegen LASK, bei dem Ighalo einen Treffer markierte, sagte der Trainer von Manchester United:

„Odion hat es gut gemacht, seitdem er bei uns ist. Und er wird sich weiter verbessern. Wir haben seine Qualitäten gebraucht und brauchen sie weiterhin für die kommende Saison. Also lasst uns abwarten, was wir machen werden.“ Ighalo war am Deadline Day von Shanghai Shenhua gekommen und hat seitdem vier Treffer in acht Partien erzielt.