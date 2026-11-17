Angesprochen auf Mauro Lustrinelli vermeidet Horst Heldt ein klares Treuebekenntnis. „Das ist doch eine Alles-oder-nichts-Frage. Die Realität ist aber eine andere in der heutigen Zeit“, so der Geschäftsführer von Union Berlin laut ‚Bild‘ über seinen Cheftrainer, „ich kann sagen, dass wir den festen Glauben und Weg haben, dass wir das gemeinsam durchstehen und schaffen wollen. Aber ich bin ehrlich, ich weiß doch nicht, was in fünf Monaten ist. Das ist Fußball.“

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Union steht nach neun Spieltagen mit sieben Punkten auf Relegationsrang 16. Die Abstiegsangst geht rum in Köpenick. „Natürlich sind die Ergebnisse und die Art und Weise nicht im Ansatz zufriedenstellend. Keiner hier in dem Bereich auf dem Trainingsplatz ist zufrieden mit der Situation“, so Heldt. Lustrinelli ist seit dem Sommer Cheftrainer der Eisernen.