Klemens verlängert bei der Hertha

Die Spatzen pfiffen es in den vergangenen Wochen bereits von den Dächern, jetzt herrscht Klarheit. Pascal Klemens verlängert seinen Vertrag bei Hertha BSC und verschreibt seine Zukunft der Alten Dame. Wie der Hauptstadtklub mitteilt, hat der Innenverteidiger einen bis 2028 datierten Arbeitsvertrag unterschrieben.

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„Es war unser klarer Wunsch, dass Passi auch in Zukunft unser Trikot trägt. Wir sind sehr glücklich, dass er sich zu Hertha bekannt hat und seinen Weg bei uns fortsetzen wird. Er ist gebürtiger Berliner, er ist Herthaner – und er wird auch zukünftig ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein“, wird Sportdirektor Benjamin Weber zitiert.