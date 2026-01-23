Schnäppchen: Leipzig sticht VfB & Eintracht aus

Die Bundesliga darf sich allem Anschein nach über einen neuen vielversprechenden Außenstürmer freuen. Nach Informationen des ‚Eindhovens Dagblad‘ steht RB Leipzig ganz dicht vor der Verpflichtung von Ayodele Thomas (18).

Die Sachsen locken den begehrten Angreifer, der bei der PSV Eindhoven lediglich bis zum Saisonende unter Vertrag steht, mit einem Angebot, „das er kaum ausschlagen kann“. Derweil bietet sich dem Eredivisie-Tabellenführer in diesem Winter nach aktuellem Stand der Dinge die letzte Möglichkeit, um noch eine kleine Ablöse für das Eigengewächs zu kassieren.

Update (12:27 Uhr): ‚Sky‘ bestätigt den bevorstehenden Deal. Dem Bezahlsender zufolge wird Thomas voraussichtlich ablösefrei im Sommer zu RB wechseln, die Verhandlungen über den Zeitpunkt des Transfers befinden sich in den finalen Zügen.

Eindhoven soll bis zuletzt alles versucht haben, um Thomas doch von einer Verlängerung zu überzeugen – bislang allerdings ohne Erfolg. Angesichts der verlockenden Lockrufe scheint sich Thomas für einen Wechsel zu entscheiden.

Guten Draht zur PSV

Im Werben um den niederländischen U19-Nationalspieler setzt sich RB übrigens gegen namhafte Bundesliga-Konkurrenz durch. Seine guten Darbierungen in der laufenden Saison (vier Tore, sieben Vorlagen) für Eindhovens Zweitvertretung sollen unter anderem auch Eintracht Frankfurt und den VfB Stuttgart auf den Plan gerufen haben.

Die besten Argumente haben aber offenbar die Leipziger auf ihrer Seite, die sich bereits im Sommer mit der Verpflichtung von Johan Bakayoko (22) bei der PSV bedient hatten.