Everton: Benítez fordert mehr von James

Rafael Benítez erwartet von James Rodríguez eine enorme Leistungssteigerung, sollte der Kolumbianer beim FC Everton bleiben. „Ich denke, er hat erkannt, dass er sich in vielen Dingen verbessern muss. Er muss sich konzentrieren, er muss sein Engagement zeigen. Wenn er bei uns bleibt, ist das eine gute Nachricht für uns, denn er kann uns noch etwas mehr geben“, sagte der spanische Trainer auf einer Pressekonferenz.

In der laufenden Saison kam James noch nicht zum Einsatz. Seit dem Abgang von Förderer Carlo Ancelotti drängt der 30-jährige Kolumbianer auf seinen Abschied. Von einem Wechsel in die Türkei ließ sich der Edeltechniker nicht überzeugen. „Es war nicht einfach, weil er im Transferfenster verfügbar war“, so Benítez, „wir haben keinen Zweifel an seiner Qualität, aber wir müssen sicher sein, dass wir Spieler haben, die 90 Minuten lang mit der Intensität spielen, die wir uns wünschen.“ 2022 läuft James‘ Vertrag am Goodison Park aus.