Klubs stehen Schlange: Aseko-Poker läuft heiß

Die Spitzenleistungen von Noel Aseko bei Hannover 96 fallen international auf. Der Leihspieler des FC Bayern trumpft Woche für Woche bei den Niedersachsen auf und macht sich dadurch attraktiv für größere Aufgaben. Kann der 20-Jährige bis zum Sommer weiter konstant abliefern, dürften sich ihm einige Optionen bieten.

Während Hannover 96 darauf hofft, den gebürtigen Berliner mindestens eine weitere Saison in den eigenen Reihen halten zu können, sehen die Pläne an der Säbener Straße anders aus. Zwar kann Hannover Aseko per Kaufoption festverpflichten, die Bayern haben allerdings eine Rückkaufoption, um einen solchen Deal mehr oder weniger rückgängig zu machen.

Einem Bericht von ‚Transfermarkt.de‘ ist zu entnehmen, dass der deutsche Rekordmeister durchaus damit plant, Aseko nach der laufenden Saison zurückzuholen. Es heißt, die Bayern wollen dem jungen Profi „ab Sommer eine Perspektive aufzeigen“, ein längerer Aufenthalt in Hannover sei sogar „Stand jetzt ausgeschlossen“. Der bereits gesicherte Abgang von Leon Goretzka (31) wird zudem einen Platz im Mittelfeld freimachen – vielleicht schließt Aseko diese Lücke.

Sollten sich die Münchner Personalplanungen ändern, wäre Aseko allerdings nur eine von vielen Türen verschlossen. ‚Transfermarkt.de‘ nennt mit Brighton & Hove Albion, West Ham United, dem FC Villarreal, sowie drei namentlich nicht genannten Bundesligaklubs insgesamt sechs Interessenten, die bereits bei der Spielerseite vorstellig geworden sind und ihre Visitenkarten hinterlegt haben.