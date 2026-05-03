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2. Bundesliga

Schalke tütet nächste Verlängerung ein

Die guten Nachrichten beim FC Schalke 04 hören dieser Tage nicht auf. Der Zweitliga-Meister hat sich die Unterschrift eines Toptalents gesichert.

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Mika Wallentowitz (l.) gut gelaunt neben Edin Dzeko und Loris Karius (r.) @Maxppp

Der FC Schalke 04 kann langfristig mit Mika Wallentowitz planen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 18-Jährige seinen auslaufenden Vertrag bei den Königsblauen bis 2030 verlängert.

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Der flexibel einsetzbare Außenbahnspieler hatte im Oktober sein Debüt für die Profis gefeiert, spielte in den vergangenen Wochen und Monaten aber keine große Rolle mehr in der ersten Mannschaft. Ungeachtet dessen bemühten sich die Bosse um Sportvorstand Frank Baumann schon länger um die Unterschrift des Talents – offenbar mit Erfolg.

Ob Wallentowitz in der kommenden Saison für die Schalker aufläuft, ist allerdings offen. Um regelmäßige Spielpraxis zu gewährleisten, will S04 den deutschen U19-Nationalspieler laut der ‚Bild‘ im Sommer verleihen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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