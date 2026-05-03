Schalke tütet nächste Verlängerung ein

Der FC Schalke 04 kann langfristig mit Mika Wallentowitz planen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 18-Jährige seinen auslaufenden Vertrag bei den Königsblauen bis 2030 verlängert.

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Der flexibel einsetzbare Außenbahnspieler hatte im Oktober sein Debüt für die Profis gefeiert, spielte in den vergangenen Wochen und Monaten aber keine große Rolle mehr in der ersten Mannschaft. Ungeachtet dessen bemühten sich die Bosse um Sportvorstand Frank Baumann schon länger um die Unterschrift des Talents – offenbar mit Erfolg.

Ob Wallentowitz in der kommenden Saison für die Schalker aufläuft, ist allerdings offen. Um regelmäßige Spielpraxis zu gewährleisten, will S04 den deutschen U19-Nationalspieler laut der ‚Bild‘ im Sommer verleihen.