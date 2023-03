Vor CL-Kracher: Mbappé mit Kampfansage an Bayern

Treffer Nummer 201 machte Kylian Mbappé am gestrigen Samstag zum neuen Rekordtorschützen von Paris St. Germain. Edinson Cavani musste bildlich gesprochen zur Seite treten. Möglich wurde dies nur durch Mbappés Sinneswandel im vergangenen Sommer, als er kurz vor der Unterschrift bei Real Madrid am Ende doch bei PSG verlängerte.

„Es ist ein Privileg, für diesen Verein zu spielen, den größten in Frankreich. Ich bin hier, um Geschichte zu schreiben – in Frankreich, in der Hauptstadt, in meinem Land, in meiner Stadt. Es ist wunderschön – aber ich will auch mit der Mannschaft Erfolge feiern.“ Mit diesen Worten vor den Fans sammelte der 24-Jährige gestern im Prinzenpark fleißig Sympathiepunkte.

Woran Mbappé beim Thema Erfolge im Kollektiv dachte, war aber auch jedem klar. Denn viel wichtiger als jeder persönliche Rekord ist für PSG das Rückspiel gegen den FC Bayern im Champions League-Achtelfinale am kommenden Mittwoch (21 Uhr).

Noch Pfeile im Köcher

Nach drei Siegen in Serie reist PSG mit breiter Brust nach München. „Ich habe mir noch Tore für das Spiel gegen Bayern aufgehoben – und das ist nicht alles. Wir werden alles versuchen. Wir fahren dorthin, um zu gewinnen und um weiterzukommen“, so Mbappé gegenüber ‚Canal+‘. PSG hat das Viertelfinale also noch lange nicht abgeschrieben. Mit einem Vorsprung von einem Tor gehen die Bayern in das zweite Duell.

Seine persönliche Zukunft in Paris will Mbappé vom Ausgang des Rückspiels aber nicht abhängig machen – sagt er zumindest: „Ich denke nicht, dass das Auswirkungen haben wird. Ich bin hier bei PSG, ich bin sehr glücklich. Und ich kann an nichts anderes denken als daran, mein Leben hier zu genießen.“ Man wird sehen, ob diese Worte auch nach einem möglichen Ausscheiden dauerhaft Bestand haben würden.