Sancho zurück zum BVB? | Alonso verliert Real-Kabine

Here we go again

Bei Borussia Dortmund ist Jadon Sancho so etwas wie ein verlorener Sohn. Zweimal stand er bereits an der Strobelallee unter Vertrag, besonders sein erstes Engagement ist den Anhängern bestens in Erinnerung. Im Sommer keimten ein weiteres Mal Rückkehrgerüchte auf, ein Transfer kam nicht zustande. Einem Bericht zufolge plant der BVB für den kommenden Sommer jedoch erneut eine Rückholaktion des Engländers.

Wie das Portal ‚Football Insider‘ erfahren haben will, sind die Schwarz-Gelben abermals an Sancho interessiert. Konkret bemühen werde man sich um den 25-Jährigen aber nur, sollte Manchester United keine Ablöse für den derzeit an Aston Villa verliehenen Sancho verlangen. Ein Wunsch, der aufgehen könnte. Die Red Devils wollen das Kapitel schnell schließen. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie viel Wahrheitsgehalt in dem Bericht über eine Dortmund-Rückkehr steckt.

Harsche Alonso-Kritik

Die Ehe zwischen Xabi Alonso und Real Madrid läuft bislang alles andere als geräuschlos ab. Zwar gewinnen die Königlichen einen Großteil ihrer Spiele, die Niederlagen sind dafür umso empfindlicher. Aus Spielerkreisen mehrt sich die Kritik am Basken, insbesondere Vinicius Junior (25) hat den Coach gefressen. Doch auch bei anderen Akteuren sorgen Alonsos Maßnahmen für Unverständnis.

So soll die Einwechslung von Trent Alexander-Arnold (27) bei der 0:1-Niederlage gegen dessen Ex-Klub FC Liverpool am Dienstag in der Champions League laut Josep Pedrerol von ‚El Chiringuito‘ argwöhnisch betrachtet worden sein: „Er bringt Arnold zehn Minuten vor Spielende ins Spiel, wozu? Damit das ganze Stadion ihn ausbuht? In der Kabine wurde gestern darüber gesprochen, warum er Arnold so bloßgestellt hat.“ Alonso muss nun schleunigst nachweisen, dass er nicht nur ein hervorragender Taktiker ist, sondern auch die enormen Egos bei Real streicheln kann.